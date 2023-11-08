Bolu Dağı Tüneli'nin Uzatılmasıyla Trafik Normale Döndü

Bolu Dağı Tüneli'nin 90 metre uzatılmasının ardından, D-100 kara yolunda oluşan trafik normale döndü. Çalışmalar sonunda Bolu Dağı Tüneli, 90 metre uzatıldı. Tünel, dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katıldığı tören ile açıldı. Böylece D-100 kara yolunda oluşan trafik çilesi, sona erdi.

BOLU Dağı Tüneli'nin 90 metre uzatılmasının ardından, D-100 kara yolunda oluşan trafik normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı ile Abant gişeleri arasında kalan 23 kilometrelik güzergah, 25 Eylül'de Bolu Dağı Tüneli'nin uzatılması ve viyadüklerdeki derz çalışması için ulaşıma kapatıldı. Araçlar, mecburi güzergah olarak D-100 kara yoluna yönlendirildi. Bu süreçte yoğun trafik yaşanırken, çalışmalar 42 gün sonra tamamlandı. Çalışmalar sonunda Bolu Dağı Tüneli, 90 metre uzatıldı. Tünel, dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katıldığı tören ile açıldı. Böylece D-100 kara yolunda oluşan trafik çilesi, sona erdi.