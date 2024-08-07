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Bolu Dağı Tüneli'nin kapanması et lokantalarını sevindirdi

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Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönünün yol çalışması nedeniyle trafiğe kapalı kalmasıyla, araçların eski yol olarak bilinen D-100'ün Bolu Dağı geçişine yönlendirilmesi, bölgedeki et lokantası işletmecilerini sevindirdi. İşletmeciler, müşteri yoğunluğu nedeniyle ekstra personelle hizmet vermeye başladı.

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönünün yol çalışması nedeniyle trafiğe kapalı kalmasıyla, araçların eski yol olarak bilinen D-100'ün Bolu Dağı geçişine yönlendirilmesi, bölgedeki et lokantası işletmecilerini sevindirdi. Günlük ortalama 50 bin aracın geçtiği D-100'ün Bolu Dağı mevkisindeki işletmeciler, müşteri yoğunluğu nedeniyle ekstra personelle hizmet vermeye başladı. İşletmeci Şaban Usta, "Boşta gezen gençlerimizi, köyde evlerinde oturan ev hanımlarını çağırarak kısa süre de olsa iş sahibi yaptık. Onlar da ekmek yiyorlar. 2004 yılında tünel yapılmadan önce bu yol kullanılırdı" dedi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişi, tünel uzatma ve viyadüklerde yapılacak derz çalışmaları nedeniyle 31 Temmuz'da ulaşıma kapatıldı. İstanbul yönüne gidecek araçlar otoyolda Abant gişelerinden çıkıp D-100 kara yolundan yollarına devam ediyor. Abant ile Kaynaşlı gişeleri arasındaki 23 kilometrelik güzergahın İstanbul yönünün 50 gün ulaşıma kapatılmasıyla her gün binlerce araç D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişini kullanıyor. Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı geçişinde, sürücülerin otoyolu tercih etmesi nedeniyle az sayıda aracın geçiş yaptığı D-100 kara yolundaki et lokantası işletmecilerinin tünelin kapanmasıyla yüzleri güldü. Bolu Dağı esnafının işleri, tünelin açık olduğu günlere oranla yüzde 80 arttı. İşletmelerin yoğunluk nedeniyle personel sayılarını artırması, çevre köylerde yaşayanlara da iş kapısı oldu.

Bolu Dağı'ndaki işletmecilerden Şaban Usta, işlerin arttığını belirterek, "Misafirlerimize iyi hizmet veriyoruz. Dünyada Bolu Dağı'nın reklamını yapıyoruz. Boşta gezen gençlerimizi, köyde evlerinde oturan ev harımlarını çağırarak kısa süre de olsa iş sahibi yaptık. Onlar da ekmek yiyorlar. 2004 yılından önce dedelerimiz, babalarımız bu yolu kullanırdı. Şimdi 20 ile 30 yaş arasındaki gençler, genelde otobanı kullanıyorlar. Onları da buraya bekliyoruz. Bu dağın güzelliklerini görsünler, nimetlerinden yararlansınlar, hizmeti görsünler. Bizim çevre köylerimizin en büyük gelir kaynağı, bu yol güzergahında olan işletmeler. Köylerimizin başka geliri yok. Tarım ve hayvancılık yok. Bize devlet büyüklerimiz destek versin, biz de işsizliğe katkıda bulunalım" diye konuştu.

Bolu Dağı'nda bir işletmede çalışan Yavuz Temel de yolun kapanmasıyla işlerinin arttığını söyleyerek, "İşlerimizde yüzde 70 artış oldu. Ekonomi zaten düşük. Normal zamanlarda yemek yemeye gelenler oluyordu ama şu an çok daha fazla gelen var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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