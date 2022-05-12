BOLU DAĞI TÜNELİ'NİN İSTANBUL YÖNÜ, 35 GÜN KAPALI OLACAK - Haberler

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BOLU DAĞI TÜNELİ'NİN İSTANBUL YÖNÜ, 35 GÜN KAPALI OLACAK

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BOLU Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü, derz değişimi çalışmaları nedeniyle 35 gün için trafiğe kapatılacak.

BOLU Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü, derz değişimi çalışmaları nedeniyle 35 gün için trafiğe kapatılacak.

Ülkenin en önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönündeki viyadüklerde, genleşme derzi değişimi çalışması başlatılacak. Abant ile Kaynaşlı gişeleri arası İstanbul yönünde 16 Mayıs'ta başlayacak çalışma, 20 Haziran'da sonlandırılacak. Bu süre boyunca TEM'in İstanbul yönü, araç trafiğine kapatılacak; sürücüler de D-100 kara yoluna yönlendirilecek.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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