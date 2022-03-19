Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza (2)
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDATem Otoyolu'nda Bolu Dağı Tüneli içinde meydana zincirleme trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Tem Otoyolu'nda Bolu Dağı Tüneli içinde meydana zincirleme trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Tünelin güvenlik kameralarına yansıyan kazada kayarak kontrolden çıkan otomobilin midibüsle çarpıştığı, arkadan gelen aralarında TIR ve yolcu otobüslerinin de bulunduğu araçların birbirine girdiği görüldü.