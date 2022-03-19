Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza (2) - Haberler

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Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza (2)

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDATem Otoyolu'nda Bolu Dağı Tüneli içinde meydana zincirleme trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Tem Otoyolu'nda Bolu Dağı Tüneli içinde meydana zincirleme trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Tünelin güvenlik kameralarına yansıyan kazada kayarak kontrolden çıkan otomobilin midibüsle çarpıştığı, arkadan gelen aralarında TIR ve yolcu otobüslerinin de bulunduğu araçların birbirine girdiği görüldü.


Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza (2)

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza (2)

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza (2)

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza (2)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Toros Dağları, TEM Otoyolu, Bolu, Güncel, Haberler

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