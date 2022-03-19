BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE ZİNCİRLEME KAZA (1) - Haberler

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BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE ZİNCİRLEME KAZA (1)

Demirören Haber Ajansı - Murat Küçük - Güncel
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BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE ZİNCİRLEME KAZA (1)

BOLU Dağı TEM Otoyolu geçişinde tünel içerisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda araç çarpıştı.

İSTANBUL (DHA) -  BOLU Dağı TEM Otoyolu geçişinde tünel içerisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda araç çarpıştı. İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. İstanbul istikametine giden araçlar Abant gişelerinden D-100 yoluna yönlendirildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

BOLU, -


BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE ZİNCİRLEME KAZA (1)

BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE ZİNCİRLEME KAZA (1)

BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE ZİNCİRLEME KAZA (1)

BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE ZİNCİRLEME KAZA (1)

BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE ZİNCİRLEME KAZA (1)

BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE ZİNCİRLEME KAZA (1)

BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE ZİNCİRLEME KAZA (1)

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel

Toros Dağları, TEM Otoyolu, İstanbul, Tragger, Güncel, Haberler

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