Bolu Dağı Tüneli'nde Yağmur Nedeniyle Ulaşım Aksadı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli girişinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle ulaşım aksadı. Yağmurun neden olduğu su taşkını sonucunda otoyolun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.