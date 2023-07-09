Bolu Dağı Tüneli'nde Yağmur Nedeniyle Ulaşım Aksadı
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli girişinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle ulaşım aksadı. Yağmurun neden olduğu su taşkını sonucunda otoyolun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.
UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli girişinde etkili olan sağanak yağmur ulaşımı olumsuz etkiledi. Bolu Dağı Tüneli'nin yanından geçen su kanalında yağmur nedeniyle su seviyesi yükseldi. Kanaldan taşan sular nedeniyle otoyol girişinin yaklaşık 200 metrelik kısmının tek şeridi ulaşıma kapandı. Bölgede etkili olan yağmur nedeniyle ulaşımın yavaşlamasıyla birlikte otoyolun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.
Mutlu YUCA/ BOLU, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mutlu Yuca - Güncel