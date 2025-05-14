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Bolu Dağı Tüneli'nde Trafik Kazası: Sürücüye 5 Yıl 10 Ay Hapis

Bolu Dağı Tüneli'nde Trafik Kazası: Sürücüye 5 Yıl 10 Ay Hapis
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Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesiminde meydana gelen trafik kazasında, tıra çarparak 2 kişinin ölümüne ve 3 kişinin yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü Mücahit K. 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesiminde tıra çarparak 2 kişinin ölümüne 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan otomobil sürücüsü, 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırıldı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık otomobil sürücüsü Mücahit K. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Son sözleri sorulan sanık Mücahit K. tahliyesini ve beraatini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığın, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Olay

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesiminde 16 Kasım 2024'te, İstanbul istikametinde seyreden Mücahit K. (28) yönetimdeki 34 KKN 583 plakalı otomobil, 1. viyadük üzerinde önünde ilerleyen 76 AAN 163 plakalı tıra arkadan çarpmış, tır dorsesinin altına giren otomobildeki Suriye uyruklu aileden baba Tamam Al Haj Hussain (42) hayatını kaybetmişti.

Kazada yaralanan anne Weam Al Haj Hussain (38), ailenin 1 ve 7 yaşındaki çocukları ile Mücahit K. hastaneye kaldırılmış, yaralı kadın müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Elif Sarıhan - Güncel
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