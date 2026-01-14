Bolu'da seyir halindeki otomobil yandı

Haberler

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sürücü, yangının kontrol altına alınamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde seyir halindeyken otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Otoyolun Ankara istikameti Bolu Dağı Viyadükleri mevkisinde seyreden H.Ç. yönetimindeki 34 MMK 62 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aracını emniyet şeridine çeken sürücü, yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yangın, olay yerine gelen Bolu Dağı Tüneli İtfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
