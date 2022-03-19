Bolu Dağı Tüneli'nde kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü ulaşıma kapandı (9)
Tünelde kaza yapan araçlar Tünelde bekleyen kazazedeler Ambulansların bekleyişi Çekicilerin sıkışan araçları çekmesi Ekiplerin çalışması Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönüne ulaşım sağlanamıyor.
İSTANBUL (AA) - Tünelde kaza yapan araçlar
Tünelde bekleyen kazazedeler
Ambulansların bekleyişi
Çekicilerin sıkışan araçları çekmesi
Ekiplerin çalışması
Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönüne ulaşım sağlanamıyor. Düzce Valisi Cevdet Atay, bölgeye gelerek ilgililerden bilgi aldı, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti. Öte yandan Türk Kızılay, yaralılara battaniye ve gıda dağıttı.