Bolu Dağı Tüneli'nde Kaza: 3 Kişi Yaralandı

BOLU Dağı Tüneli'nde kaldırıma ve acil çıkış kapısına çarpan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Bolu Dağı Tüneli'nde meydana geldi. Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünden Ankara istikametine giden Ramazan T. idaresindeki 34 BZT 396 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma ardından yol kenarındaki acil çıkış kapısına çarptı. Kazada Ramazan T., eşi ve kızı yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.