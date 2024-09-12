Üye Girişi
Haberler

Bolu Dağı Tüneli'nde Kaza: 3 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı. Otomobilin kaldırıma ve acil çıkış kapısına çarptığı kazada, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

BOLU Dağı Tüneli'nde kaldırıma ve acil çıkış kapısına çarpan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Bolu Dağı Tüneli'nde meydana geldi. Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünden Ankara istikametine giden Ramazan T. idaresindeki 34 BZT 396 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma ardından yol kenarındaki acil çıkış kapısına çarptı. Kazada Ramazan T., eşi ve kızı yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Trafik Kazaları Otomobil Güncel Polis Bolu

Narin cinayeti soruşturmasında yeni itiraf: Salim Güran baskı yaptı, korktuğum için Narin'i gördüğümü söyledim

Narin cinayeti soruşturmasının seyrini değiştirecek yeni itiraf

 Narin Güran cinayetini Adli Tıp'ta özel olarak saklanan 'dedektif böcekler' çözecek

Narin'i nasıl öldürdüler? Cinayetteki kilit soruyu 'dedektif böcekler' çözecek

 'Bir şey gördüm söyleyemiyorum' diyerek ağlamıştı! Kadın muhabir ne gördüğünü açıkladı

"Bir şey gördüm söyleyemiyorum" demişti! Neyle karşılaştığını günler sonra açıkladı
Bu havaalanına 6 yıldır tek bir yolcu bile inmedi! CHP'li vekil eline dürbün alıp havada uçak aradı

Gideri gelirinin 169 katı! Bu havaalanına 6 yıldır tek bir yolcu bile inmedi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Beşiktaş maçı şifresiz mi? Beşiktaş taraftarı, Trabzonspor maçını neden alınmayacak? EXXEN canlı izle! (HULLY CITY- SHEFFIELD) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! EXXEN spor canlı izle Hull City - Sheffield Utd maçı ne zaman? Müge Anlı, Çiğdem Koçyiğit bulundu mu, son durum ne? 12 Eylül Müge Anlı'da neler oldu? 12 Eylül hangi burç? 12 Eylül burcu yükseleni ne? 12 Eylül burç özellikleri nedir? Bahar Candan olayı nedir, davası ne oldu? Bahar Candan çıktı mı, son durum nedir? TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS sonuçları nasıl sorgulanır? Mehmet Sepil kimdir? Halk Tv konuğu Mehmet Sepil kaç yaşında, nereli? Mehmet Sepil biyografisi! 2 yaşındaki çocuğu balkondan attı! Üvey babaanne 2 yaşındaki çocuğu neden balkondan attı? Olay nerede oldu? Çocuğun sağlık durumu nasıl? Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak canlı izle! 12 Eylül Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak saat kaçta başlıyor, son bölüm ne oldu? Narin'in cesedinin bulunduğu derede 17 yıl önce bir çocuk cesedi daha bulunmuş! 17 yıl önce derede bulunan çocuk kim?
title