Bolu Dağı Tüneli'nde Kaza: 1'i Ağır 3 Yaralı

ANADOLU Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışındaki 4'üncü viyadük mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Zeynep Ortahüner yönetimindeki 06 KZG 70 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Zeynep Ortahüner ile birlikte, araçta bulunan Lütfiye Ortahüner ve Yılmaz Ortahüner yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, otoyol jandarması ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılardı. Yaralılardan Lütfiye Ortahüner'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.