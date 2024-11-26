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Bolu Dağı Tüneli'nde Kar Yağışı Etkili, Ulaşım Rahat

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Bolu Dağı Tüneli geçişinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. 75 santimetreyi aşan kar kalınlığına rağmen ulaşımda herhangi bir aksama yok. Karayolları ekipleri, yolun kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

TEM'in Bolu Dağı Tüneli geçişinde kar yağışı etkili oluyor: Ulaşım rahat

BOLU - İstanbul ile Ankara arasında köprü görevi gören TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde kar yağışı devam ediyor. Bölgeye ulaşım rahat sağlanıyor.

Bolu'da 2 gün önce öğle saatlerinde kar yağışı başladı. 2 gündür TEM'in Bolu geçişinde kar kalınlığı yeşil alanlarda 75 santimetreyi aştı. Kar yağışının etkisini gösterdiği Bolu Dağı Tüneli geçişinde sürücüler dikkatli ilerlerken, ulaşım rahat sağlanıyor. Karayolları ekipleri bölgede sürekli ring halinde yolun kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Kış lastiği takmayan ve aracı arıza yapan sürücüler sebebiyle bölgede trafik zaman zaman aksıyor.

Bolu Dağı Tüneli'nde Kar Yağışı Etkili, Ulaşım Rahat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - Güncel
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