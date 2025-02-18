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Bolu Dağı Tüneli'nde Kar Yağışı Etkili Oluyor

Bolu Dağı Tüneli'nde Kar Yağışı Etkili Oluyor
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Bolu kent merkezi ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanmazken, Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmaları yapıyor. Sürücüler, tedbirli yola çıkmaları konusunda uyarıldı.

Bolu kent merkezi ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Kent merkezinde sabah başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Otoyolun tünel kesiminde de dün akşam saatlerinde başlayan yağış sürüyor.

Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı. Ulaşımda aksama yaşanmazken, Karayolları ekipleri güzergahta karla mücadele çalışması yapıyor.

Karayolları, trafik ve jandarma ekipleri, güzergahı kullanacak sürücüleri kar yağışı nedeniyle tedbirli yola çıkmaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

Bu arada beyaz örtüyle kaplanan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde oluşan kış manzaraları havadan da görüntülendi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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