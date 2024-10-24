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Bolu Dağı Tüneli'nde İşçilere Otomobil Çarptı: İki Yaralı

Bolu Dağı Tüneli'nde İşçilere Otomobil Çarptı: İki Yaralı
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Bolu Dağı Tüneli'nde yol çalışması yapan işçilere otomobil çarptı. Yaralanan iki işçi hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.

BOLU Dağı Tüneli'nde yol çalışması sırasında otomobilin çarptığı işçiler Furkan Demir ve Selahattin Taner yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nda bulunan Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikametinde meydana geldi. Tünel içinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 KA 895 plakalı otomobil, yol çalışması yapan Karayolları işçileri Furkan Demir ve Selahattin Taner'e çarptı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Demir ve Taner yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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