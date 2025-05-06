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Bolu Dağı Tüneli'nde feci kaza: 3 yaralı

Bolu Dağı Tüneli'nde feci kaza: 3 yaralı
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde gerçekleşen kazada, oto kurtarıcı ile otomobil çarpıştı. Olayda 3 kişi yaralanırken, üzerinden sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde, otomobil ile oto kurtarıcısının karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Otoyoldan Ankara istikametine seyreden B.B. idaresindeki 69 AD 662 plakalı otomobil, Bolu Dağı Tüneli yakınlarında önünde seyreden O.G'nin kullandığı 14 ADF 369 plakalı oto kurtarıcıya arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye Karayolları, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile beraberindeki F.B. ve H.B. Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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