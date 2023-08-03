Bolu Dağı Tüneli'nde Bakım Çalışması

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikametinde bu gece saat 00.30'da başlayacak olan bakım çalışması sabah saat 07.00'a kadar sürecek. TEM Otoyolu'nun önemli geçiş noktalarından biri olan tünelde havalandırma sistemleri bakımı yapılacak.

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikametinde bu gece saat 00.30'da başlayacak olan bakım çalışması sabah saat 07.00'a kadar sürecek.

Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde havalandırma sistemleri bakım çalışması yapılacak. Bu gece İstanbul istikametinde önce sol-orta şeritler, sonrasında da sağ-orta şeritler trafiğe kapatılarak, trafik kontrollü olarak sağlanacak.

Bolu Dağı Tüneli içerisinde havalandırma sistemlerinin bakım çalışması yapılacak. Bu gece 00.30- 07.00 saatleri arasında İstanbul istikametinde çalışmalar yürütülecek. Bolu Dağı Tüneli içerisinde önce sol-orta şeritler, sonrasında da sağ-orta şeritler trafiğe kapatılacak. İstanbul istikametine trafik kontrollü olarak sağlanacak. - BOLU