Bolu Dağı Tüneli'nde 18 araç çarpıştı: 31 yaralı (5)
Demirören Haber Ajansı - Murat Küçük - Güncel
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TÜNEL, YAKLAŞIK 6 SAAT SONRA ULAŞIMA AÇILDI Bolu Dağı Tüneli'nde saat 14.50'de meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle kapanan İstanbul istikameti, araçların yoldan kaldırılıp, yapılan çalışmaların ardından saat 20.20'de tekrar ulaşıma açıldı.
TÜNEL, YAKLAŞIK 6 SAAT SONRA ULAŞIMA AÇILDI
Bolu Dağı Tüneli'nde saat 14.50'de meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle kapanan İstanbul istikameti, araçların yoldan kaldırılıp, yapılan çalışmaların ardından saat 20.20'de tekrar ulaşıma açıldı.