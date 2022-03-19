Bolu Dağı Tüneli'nde 18 araç çarpıştı: 31 yaralı (5) - Haberler

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Bolu Dağı Tüneli'nde 18 araç çarpıştı: 31 yaralı (5)

Demirören Haber Ajansı - Murat Küçük - Güncel
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Bolu Dağı Tüneli'nde 18 araç çarpıştı: 31 yaralı (5)

TÜNEL, YAKLAŞIK 6 SAAT SONRA ULAŞIMA AÇILDI Bolu Dağı Tüneli'nde saat 14.50'de meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle kapanan İstanbul istikameti, araçların yoldan kaldırılıp, yapılan çalışmaların ardından saat 20.20'de tekrar ulaşıma açıldı.

TÜNEL, YAKLAŞIK 6 SAAT SONRA ULAŞIMA AÇILDI

Bolu Dağı Tüneli'nde saat 14.50'de meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle kapanan İstanbul istikameti, araçların yoldan kaldırılıp, yapılan çalışmaların ardından saat 20.20'de tekrar ulaşıma açıldı.


Bolu Dağı Tüneli'nde 18 araç çarpıştı: 31 yaralı (5)

Bolu Dağı Tüneli'nde 18 araç çarpıştı: 31 yaralı (5)

Bolu Dağı Tüneli'nde 18 araç çarpıştı: 31 yaralı (5)

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel

Zincirleme Trafik Kazası, Toros Dağları, İstanbul, Bolu, Güncel, Haberler

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