Bolu Dağı Tüneli İstanbul Yönündeki Tüpün Uzatma Çalışmaları Devam Ediyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönündeki tüpünün uzatma çalışmaları kapsamında 67 metrelik çelik yapı imalatında 27 metre ilerleme sağladıklarını açıklayarak, "Toplam 256 metre uzunluğundaki forekazık imalatlarını bitirdik. Yine değişimini planladığımız 4 adet viyadük genleşme derzinden 3'ünde kaynak işlerini de tamamladık ve betonlarını attık. 4'üncü derzde kaynak çalışmalarına devam ediyoruz. Ayrıca orta refüjdeki 3 bin 500 metrelik beton oto korkulukların 2 bin 800 metresini ve toplam 19 bin 400 metrekare olan viyadükler arası koruma ağının da tamamını yeniledik" dedi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinin İstanbul yönündeki tüpünün uzatma çalışmaları devam ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, inşaat çalışmalarını incelemek için çalışmanın yapıldığı bölgeye geldi. Bakan Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönünde devam eden inşaat çalışmaları ile ilgili yetkililerden bilgiler aldı. Bakan Uraloğlu, beraberindeki Bolu Valisi Erkan Kılıç ile birlikte işçilerle sohbet etti. Bakan Uraloğlu, makineyle tüneldeki uzatma malzemesinin vidasını sıktı. Uraoğlu, incelemelerinin ardından devam eden çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Tünelin İstanbul-Ankara yönündeki ulaşımı sağlayan tüpün 2023 yılı içerisinde 90 metre uzatıldığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Çalışmaların ikinci ayağı kapsamında Ankara-İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalının uzatılması çalışmalarına da 31 Temmuz'da başladık. 50 gün sürmesini planladığımız çalışmalarımızı 19 Eylül'de tamamlamayı hedefliyoruz ve çalışmalarımızı planlarımıza uygun bir şekilde başarıyla sürdürüyoruz. Şu anda projemiz kapsamında tünel portalının betonarme temel imalatlarını tamamladık. Tünelin 67 metrelik çelik yapı imalatında 27 metre ilerleme sağladık. Toplam 256 metre uzunluğundaki forekazık imalatlarını bitirdik. Yine değişimini planladığımız 4 adet viyadük genleşme derzinden 3'ünde kaynak işlerini de tamamladık ve betonlarını attık. 4'üncü derzde kaynak çalışmalarına devam ediyoruz. Ayrıca orta refüjdeki 3 bin 500 metrelik beton oto korkulukların 2 bin 800 metresini ve toplam 19 bin 400 metrekare olan viyadükler arası koruma ağının da tamamını yeniledik" diye konuştu.

19 EYLÜL'DE ÇALIŞMALAR TAMAMLANACAK

Bakan Uraloğlu, Bolu Dağı Tünelinin kapanması nedeniyle D-100 karayolunda araç yoğunluğunun yaşandığına dikkat çekerek açıklamalarına şöyle devam etti

"Çalışmalarımız nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Abant ve Kaynaşlı Kavşağı arasındaki 23 kilometrelik kesiminde İstanbul yönündeki trafiği geçici olarak D-100 devlet yoluna aktardık. Dolayısıyla D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde trafik yoğun seyrediyor. Bildiğiniz üzere maalesef son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak mevsim normallerinin çok üstünde yağışlarla karşılaşıyor, sel ve toprak kayması gibi olumsuz etkilere maruz kalıyoruz. Artık, iklim değişikliği ve bunun yol açtığı sorunlar insanlığın ortak meselesi oldu. Hatırlarsanız geçen yıl Temmuz ayı içinde yoğun yağışların olumsuz etkilerini; Karadeniz Bölgesi'nin neredeyse tamamında yaşadık. O günlerde de dile getirdiğimiz üzere daha radikal kararlar alarak yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek için önlemlerimizi arttıracağız demiştik. Bolu Dağı Tüneli'ndeki bu çalışmalarımızın ardından olası bir yoğun yağış döneminde bu kesimde daha önce yaşadığımız olumsuz durumların hiç birini yaşamayacağız. Ankara yönünde ulaşım sağlayan tüpün tünel portalının 90 metre ve şu anda çalışmaları devam eden istanbul yönündeki tünel portalının 67 metre uzatılmasıyla meydana gelebilecek olası bir heyelanın ulaşımı olumsuz etkilemesinin önüne geçiyoruz. Çok kısa bir süre sonra Eylül ayının 19'unda bitmesini planlıyoruz."

AĞIR TAŞITLARA PAZAR GÜNÜ SINIRLANDIRMA

D-100 karayolunda ağır taşıtların sınırlandırma çalışmalarının pazar günü devam edeceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Mevcut durumda, Bolu Dağı geçişinde özellikle pazar günleri meydana gelen yoğunluğun azaltılması amacıyla 18 ve 25 Ağustos Pazar günleri ağır taşıtların D-100 devlet yolunu ve Anadolu Otoyolu'nu kullanımlarını sınırlandırmıştık. Bu uygulamaya 1 Eylül 2024 pazar günü yani yarın da devam edeceğiz. Saat 14: 00-23: 00 saatleri arasında yapacağımız denetimlerle ağır taşıt trafiğinin Ankara-İstanbul istikametindeki devlet yolunu ve otoyolu kullanmalarını sınırlandıracağız. Sınırlandırma işlemi Ankara tarafında şehrin çıkış noktalarından; Karadeniz tarafında ise Karabük Kavşağı'ndan itibaren yapılacak. Bu süreçte ağır taşıt trafiğini Ankara Beypazarı-Nallıhan-Mudurnu- Akyazı güzergahı üzerinden sağlayacağız" şeklinde konuştu.

HABER-KAMERA: Mutlu YUCA/BOLU,