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Bolu Dağı Tüneli İstanbul Yönünde Uzatma Çalışması Nedeniyle 50 Gün Ulaşıma Kapatılacak

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Bolu'da yapılan İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, Karayolları 4. Bölge Müdürü Savaş Bayındır, Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönünde tüp uzatma çalışması yapılacağını ve bu nedenle temmuz sonu ya da ağustos başında İstanbul yönünün 50 gün ulaşıma kapatılacağını açıkladı.

BOLU'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katılan Karayolları 4'üncü Bölge Müdürü Savaş Bayındır, heyelan riski geçen yıl Ankara yönündeki tüpü uzatılan Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönünde de tüp uzatma çalışması yapılacağını, bu nedenle temmuz sonu ya da ağustos başında İstanbul yönünün 50 gün ulaşıma kapatılacağını açıkladı.

Bolu Valisi Erkan Kılıç başkanlığında düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, İl Özel İdaresi binasında yapıldı. Toplantıya Vali Kılıç ile ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve resmi kurumların yetkilileri katıldı. Toplantıda 2024 yılı yatırım çalışmalarını açıklayan Karayolları 4'üncü Bölge Müdürü Savaş Bayındır, heyelan riski nedeniyle geçen yıl Ankara yönündeki tüpü uzatılan Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönündeki tüpü uzatma çalışmalarının da temmuz sonu ya da ağustos başında başlayacağını belirterek, "Tüpün bir kısmını uzatmıştık diğer tüpü de uzatmayı planlıyoruz. Bu da devlet yolu üzerindeki çalışmamız bitince, temmuz ayının sonunda ya da ağustos ayı başında bu çalışmamızı başlatacağız. İhalesi yapıldı, çalışmanın yaklaşık 50 gün olarak sürmesini öngörüyoruz" dedi.

D-100 KARA YOLUNA AKTARILACAK

Heyelan tedbirleri kapsamında Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara yönündeki tüpü, geçen yıl 90 metre uzatıldı. İstanbul yönü için de 300 ton çelik kullanılacak ve tüp 67 metre uzatılacak. 7 milimetrelik çift plakalı körük üzerine uygulama yapılacak. Bolu Dağı Geçişi'nin Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında kalan ve Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan 23 kilometrelik kesiminin İstanbul istikametinde trafik, Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna aktarılacak. Sürücüler otoyola Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar katılabilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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