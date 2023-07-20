Bolu Dağı Tüneli İstanbul Yönü Uzatılacak

BOLU'da il koordinasyon toplantısına katılan Karayolları 4'üncü Bölge Müdürü İlhan Aytekin, Bolu Dağı Tüneli'nde 2 yıldır yaşanan heyelanlar nedeniyle tünelin İstanbul yönünün 70 metre uzatılacağını ve tünelin betonarme yerine çelik olarak inşa edileceğini açıkladı. Bolu Valisi Erkan Kılıç başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Toplantısı İl Özel İdaresinde yapıldı. Toplantıya Vali Kılıç'ın yanı sıra ilçe kaymakamları ve belediye başkanları ile daire müdürleri katıldı. Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde 2 yıldır yaşanan heyelan riskine karşı alınacak önlemler toplantıda değerlendirildi. Toplantıya katılan Karayolları 4'üncü Bölge Müdürü İlhan Aytekin, Bolu Dağı Tünelinin İstanbul yönünün heyelan riskina karşı uzatılacağını açıkladı. Aytekin, "Heyelanın enerjisini kıracak yapı düşünüyoruz. Projelendirdik, bunun da çalışmalarına başlayacağız. Flüt yapısını 70 metre uzatacağız. Düzce tarafına doğru tünel 70 metre daha uzayacak. Mümkün mertebe çalışmalarımızı yaparken ulaşımı aksatmayacak bir proje üzerinde çalışıyoruz. Bu yüzden betonarme yapmayacağız. Tüplerin uzatımını beton değil çelik olarak düşündük. Çelik üretimi fabrikada yapılarak sahada montajı yapılacak. Çok daha kısa sürede imalatları yapılıyor. Bu yıl içinde en azından flüt yapısını tamamlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel