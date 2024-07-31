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Bolu Dağı Tüneli İstanbul Yönü Ulaşıma Kapatıldı

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Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü, uzatılma çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Sürücüler Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

BOLU Dağı Tüneli'nin uzatılması çalışmaları nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Abant ile Kaynaşlı gişeleri arasındaki 23 kilometrelik güzergahın İstanbul yönü, ulaşıma kapatıldı. Sürücüler Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara yönü, geçen yıl heyelan riskine karşı 90 metre uzatıldı. İstanbul yönünün de 67 metre uzatılması için yapılacak çalışmalar nedeniyle Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü sabah saatlerinde ulaşıma kapatıldı. Karayolları ve polis ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Abant gişeleri mevkisinde dubalarla ayrılan yolda sürücüleri D-100 kara yoluna yönlendirdi. Abant gişelerinden D-100 kara yoluna giden sürücüler, daha sonra Kaynaşlı gişelerinden tekrar otoyola bağlanabilecekler.

Tünel tüpünün uzatılması ve viyadüklerde yapılacak derz çalışmaları nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Abant ile Kaynaşlı gişeleri arasında kalan 23 kilometrelik güzergahın 19 Eylül'e kadar kapalı kalması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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