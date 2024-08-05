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Bolu Dağı Tüneli İstanbul Yönü Kapandı, Yoğunluk Oluştu

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Bolu Valisi Erkan Kılıç, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünün tünel tüpünün uzatılması ve derz yenileme çalışmaları nedeniyle araçların D-100 kara yoluna yönlendirilmesi sonucu dün yoğunluk oluştuğunu söyledi.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünün tünel tüpünün uzatılması ve derz yenileme çalışmaları için kapatılması nedeniyle araçların D-100 kara yoluna yönlendirilmesi sonucu dün yoğunluk oluştuğunu söyledi.

Karayolları 41. Şube Şefliği'nde ulaşıma kapatılan yoldaki tedbirlerle ilgili Kılıç başkanlığında yapılan toplantıda, emniyet, jandarma ve karayolları yetkilileri, trafikte yaşanan aksaklıklar ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme yaptı.

Ulaşımın rahat ve güvenli şekilde sağlanması adına neler yapılabileceği konusundaki önerileri dinleyen Kılıç, gazetecilere, 31 Temmuz ile 19 Eylül tarihleri arasında, 67 metre tünel uzatma ve 4 adet derz değişimi çalışmasının yapılacağını hatırlattı.

Kılıç, otoyolun Abant-Kaynaşlı gişeleri arası İstanbul istikametinin şu anda kapalı olduğunu belirterek, "3 şerit İstanbul yolu istikametindeki araç trafiği D-100'e Abant Kavşağı'ndan itibaren verildi. D-100'de de bildiğiniz üzere 2 şeridimiz var. Böylece İstanbul istikametine ilerleyen 5 şerit 2 şeride düşmüş oluyor. Bundan kaynaklı trafik yoğunluğu gerçekleşiyor." diye konuştu.

Yoğunluğun, tatile gidenlerin mesaiye başlamak için İstanbul'a dönüş yaptığı pazar günü arttığına işaret eden Kılıç, "Yoğunluktan dolayı otoyol üzerinde 8 kilometrelik kuyruk oluştu. Kuyruğun sıfırlanması gecenin 03.00'ünü buldu. Yani dün 16.00'dan bugün 03.00'e kadarki yoğunluğu hep beraber yaşadık. Araç geçişi dün itibariyle 24 saatlik dilimde 46 bin oldu. Bu süre zarfında karayolları, jandarma ve emniyet görevlileri sahadaydı. Yoğunluğu azaltmak için çok büyük gayret içerisinde oldular." şeklinde konuştu.

Vali Kılıç, araç yoğunluğunun her pazar günü bu şekilde olmasını beklediklerini aktararak, şöyle devam etti:

"50 gün bakım onarım faaliyeti devam edecek. Bu süre içerisinde yoğunluğu bekliyoruz. Özellikle pazar günü sürücülerimizin bundan az etkilenmesi anlamında alternatif iki yolumuz var. Ankara-Beypazarı-Nallıhan-Akyazı-Adapazarı ve Ankara-Eskişehir-Bilecik-Adapazarı yolları üzerinden sürücülerimiz İstanbul'a ulaşabilir. Özellikle otomobil kullanıcılarının bu yolları tercih edebileceklerini ifade etmek istiyorum."

Kılıç, ulaşımın yavaşlamasında büyük etken olarak görülen tır, kamyon, çekicilere ilişkin de Ankara, Karabük, Çankırı illerinden İstanbul'a gidecek bu tür araç sahiplerinin gece 00.00'dan sonra trafiğe çıkmasıyla ilgili çalışma yapacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Otoyolu İstanbul Güncel Haberler

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