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Bolu Dağı Tüneli İstanbul İstikametindeki Tüp Uzatma Çalışması Tamamlandı

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Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikametindeki tünel tüpünün uzatılması çalışması, planlanan tarihten 12 gün erken olarak geçtiğimiz cumartesi günü tamamlanarak yol trafiğe açıldı. Çalışmaları bir an önce bitirmek için gece gündüz çalışan karayolları ekiplerinin 38 günlük çalışmasının detayları paylaşılan videoda yer aldı.

BOLU Dağı Tüneli'nin İstanbul istikametindeki tünel tüpünün uzatılması çalışması, planlanan tarihten 12 gün erken olarak geçtiğimiz cumartesi günü tamamlanarak yol trafiğe açıldı. Çalışmaları bir an önce bitirmek için gece gündüz çalışan karayolları ekiplerinin 38 günlük çalışmasının detayları paylaşılan videoda yer aldı.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde Bolu Dağı Tüneli'nin uzatılması için 31 Temmuz'da çalışma başlatıldı. Tünelin 67 metre uzatılması çalışmaları kapsamında otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı. Bolu Dağı Tüneli'nin ulaşıma kapatılmasının ardından D-100 karayolunda akşam saatlerinde ve hafta sonlarında ulaşım durma noktasına geldi. Okulların açılması, tatilcilerin dönüşü ve gurbetçilerin de ülkelerine dönecek olması nedeniyle Bolu Dağı geçişinde araç trafiğinin daha da artacak olması nedeniyle çalışmalar hızlandırıldı. Karayolları ekipleri gece gündüz çalışarak 19 Eylül'de açılması planlanan Bolu Dağı Tüneli ve viyadüklerdeki derz çalışmaları bitirilerek 7 Eylül Cumartesi günü ulaşıma açıldı. Hızlı çalışma sayesinde yol, planlanan tarihten 12 gün önce açılmış oldu.

Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Bolu Dağı Tüneli'nde 38 gün süren çalışmaların detayları hazırlanan video ile paylaşıldı. Tünelin uzatma çalışmalarında ekiplerin gün gün yaptıkları çalışmalar paylaşılan videoda yer aldı.

HABER: Mutlu YUCA/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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