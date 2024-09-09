Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametindeki tünel tüpünün uzatılması çalışması erken tamamlandı

BOLU Dağı Tüneli'nin İstanbul istikametindeki tünel tüpünün uzatılması çalışması, planlanan tarihten 12 gün erken tamamlandı. Yol trafiğe açılırken, ekiplerin 38 günlük çalışmasının detayları da Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan videoda yer aldı.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde Bolu Dağı Tüneli'nin uzatılması için 31 Temmuz'da çalışma başlatıldı. Tünelin 67 metre uzatılması çalışmaları kapsamında otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı. Bolu Dağı Tüneli'nin ulaşıma kapatılmasının ardından D-100 kara yolunda akşam saatlerinde ve hafta sonlarında ulaşım durma noktasına geldi. Okulların açılması, tatilcilerin dönüşü ve gurbetçilerin de ülkelerine dönecek olması nedeniyle Bolu Dağı geçişinde araç trafiğinin daha da artacak olması göz önünde bulundurularak çalışmalar hızlandırıldı. Karayolları ekiplerinin gece gündüz çalışmasıyla 19 Eylül'de açılması planlanan Bolu Dağı Tüneli ve viyadüklerdeki derz çalışmaları bitirilerek 7 Eylül Cumartesi günü yol ulaşıma açıldı. Hızlı çalışma sayesinde yol, planlanan tarihten 12 gün önce açıldı.

Bolu Dağı Tüneli'nde 38 gün süren çalışmaların detayları da Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan video ile paylaşıldı. Videoda, ekiplerin gün gün yaptıkları çalışmalar yer aldı.