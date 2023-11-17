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Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti yeniden trafiğe açılıyor

Heyelan riski nedeniyle kapatılan Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti için çalışmalar başladı. Karayolları ekipleri, yağış nedeniyle oluşan çamur ve toprak yığınlarını temizliyor. İstanbul istikametinin kontrollü olarak trafiğe açılması planlanıyor.