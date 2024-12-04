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Bolu Dağı Tüneli Çıkışında Tır Devrildi, Ulaşım Aksadı

Bolu Dağı Tüneli Çıkışında Tır Devrildi, Ulaşım Aksadı
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında kontrolden çıkan bir tır devrildi. Tır sürücüsü kazayı yara almadan atlattı, ancak yolun bir şeridi ulaşıma kapandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Trafik çalışmaları sonrası ulaşım normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında devrilen tır ulaşımda aksamaya neden oldu.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden F.U. idaresindeki 31 PB 254 plakalı tır, Bolu Dağı Tüneli çıkışında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Tır sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, yolun bir şeridi ulaşıma kapandı.

Güzergahtaki trafik çalışmaların tamamlanmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
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