Bolu Dağı Tüneli Ankara İstikameti 90 Metre Uzatıldı

BOLU Dağı Tüneli'nde, yolun kapanmasına neden olan heyelanlar nedeniyle Ankara istikametinin girişindeki tünel tüpü 90 metre uzatıldı. 25 Eylül'de başlatılan çalışmaların tamamlanmasıyla yolun yarın trafiğe açılması planlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tünelin toplam uzunluğunun 3 bin 25 metreden 3 bin 115 metreye çıkarıldığını belirtti.

Tem Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde, tünelin üst kısmındaki dağda yaşanan heyelanlar zaman zaman yolun kapanmasına neden olunca trafikteki aksaklıkları gidermek için inceleme yapıldı. İnceleme sonucunda Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından tünelin 90 metre uzatılmasına karar verildi. 25 Eylül'de yolun Ankara yönü trafiğe kapatılarak çalışmalara başlandı. Ankara istikametinin tünel girişinde iş makineleriyle günlerce süren çalışmalarda sona gelindi. Otoyolunun Ankara yönünün Kaynaşlı ile Abant gişeleri arasında kalan kapalı olan kısım, çalışmaların tamamlanmasıyla yarın ulaşıma açılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul-Ankara arasında ulaşımı sağlayan 23 kilometrelik yolda çalışmaların tamamlandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

'Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında kalan Bolu Tüneli'nin de dahil olduğu 23 kilometrelik kesimde çalışmalar aralıksız yürütüldü. Otoyolun Ankara istikametinde erişim sağlayan platformda, tünel portalı çelik konstrüksiyon olarak Ankara yönü tünel girişi 90 metre uzatılarak, tünelin toplam uzunluğu 3 bin 25 metreden 3 bin 115 metreye çıkarıldı. 3 viyadükte depreme karşı özel tasarlanmış sigorta kutulu, 5 genleşme derzi değişimi yapıldı. Derzlerin üzerine sıvı membran ve guss asfalt uygulaması yapılarak taş mastik asfalt için hazır hale getirildi. Viyadükler arasında ağır yük şeridindeki tekerlek izi oturmalarının giderilmesi amacıyla üstyapı onarım çalışmaları yapıldı. Aynı zamanda orta refüjdeki beton bariyerler 3 kilometre boyunca yenilenerek, 9 Kasım 2023 tarihinde trafiğe açılacağı açıkladığımız yolu, tüm çalışmaları tamamlayarak 7 Kasım Salı günü hizmete açmayı planlıyoruz." (DHA)