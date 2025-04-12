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Bolu Dağı Nisan ayında karla kaplandı

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Düzce'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Bolu Dağı'nı beyaz örtüyle kapladı. Karayolları ekiplerinin çalışmalarıyla yollar açık tutuluyor.

Bolu Dağı beyaz örtüyle kaplandı

DÜZCE - Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahı Bolu Dağı'nda nisan ayında yağan kar sonrası bölge beyaz örtü ile kaplandı.

İlkbahar aylarının ortası olarak bilinen Nisan ayında Düzce'nin yüksek kesimleri başta olmak üzere birçok noktada kar yağışı etkili oldu. Türkiye'nin en önemli geçişlerinden birisi olan Bolu Dağı'nda da kar yağışı iki gündür etkili oluyor. Karayolları ekiplerinin çalışmaları ile yol sürekli trafiğe açık hale getirilirken, bölge ise beyaz örtü ile kaplandı. Genelde nisan aylarında yeşil ve mavinin hakim olduğu Bolu Dağı'nda, bu sefer karla kaplı olması dikkat çekti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Güncel
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