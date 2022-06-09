Bolu Dağı'nda zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu Dağı'nda zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA - Ömer Ürer - Güncel
 - Güncelleme:

100 karayolu Bolu Dağı kesiminde 2 otomobil ile 2 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

D-100 karayolu Bolu Dağı kesiminde 2 otomobil ile 2 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Turgay Özhan idaresindeki 50 AAF 232 plakalı inşaat malzemesi yüklü tır, D-100 karayolu Bolu Dağı geçişi Sarıçökek mevkisinde önünde seyreden Sadık Karadağ idaresinde ki 41 BN 836 plakalı kum yüklü tıra çarptı. Yunus Emre Tige idaresindeki 34 HN 829 plakalı otomobil ile Ayşe Türedi idaresinde ki 34 DM 898 plakalı otomobil ise tırlara çarparak durabildi.

Kazada tır sürücüsü Turgay Özhan bulunduğu yerde sıkıştı. İtfaiye kaza kırım ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazaya karışan ve yaralanan diğer araçlardaki Mehmet Özhan, Sadık Karadağ ve Yunus Emre Tige, Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 karayolu İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Toros Dağları Bolu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title