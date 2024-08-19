Bolu Dağı'nda Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

BOLU Dağı'nın Düzce geçişinde 2 TIR, 4 otomobil ve 1 cipin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi mevkinde meydana geldi. Kazaya İstanbul istikametine giden 2 TIR, 4 otomobil ve 1 cip karıştı. Kazanın ardından TIR'lardan 1'i alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi yanan TIR'ı söndürdü. Kazada kimliği tespit edilemeyen yanana TIR'ın sürücüsü öldü, 2'si ağır 6 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Düzce ve Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Araçlar, tali yola yönlendirdi. Bolu Dağı Tüneli'ndeki yol çalışması nedeniyle trafik yoğunluğunun fazla olduğu yolda, kazayla birlikte kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.