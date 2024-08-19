Üye Girişi
Haberler

Bolu Dağı'nda Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Dağı'nın Düzce geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Kazanın nedeni araştırılıyor.

BOLU Dağı'nın Düzce geçişinde 2 TIR, 4 otomobil ve 1 cipin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi mevkinde meydana geldi. Kazaya İstanbul istikametine giden 2 TIR, 4 otomobil ve 1 cip karıştı. Kazanın ardından TIR'lardan 1'i alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi yanan TIR'ı söndürdü. Kazada kimliği tespit edilemeyen yanana TIR'ın sürücüsü öldü, 2'si ağır 6 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Düzce ve Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Araçlar, tali yola yönlendirdi. Bolu Dağı Tüneli'ndeki yol çalışması nedeniyle trafik yoğunluğunun fazla olduğu yolda, kazayla birlikte kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye trafik Düzce Bolu İtfaiye Hastane Soruşturma Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Abdülkerim Durmaz hangi kanalda çıkıyor? Abdülkerim Durmaz hangi kanala geçti 2024-25? Sinan Engin hangi kanalda çıkıyor? Sinan Engin hangi kanala geçti 2024-25? Emir Kaan Gültekin kimdir? Emir Kaan Gültekin kaç yaşında, mevkisi ne? İstanbul Fatih sokak köpeklerinin öldürdüğü adam kim, adı ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ahmet Ercanlar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Ercanlar hangi kanala geçti 2024-25? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanalda çıkıyor? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanala geçti 2024-25? Ahmet Çakar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Çakar hangi kanala geçti 2024-25? Mehmet Demirkol hangi kanalda çıkıyor? Mehmet Demirkol hangi kanala geçti 2024-25? Uğur Karakullukçu hangi kanalda çıkıyor? Uğur Karakullukçu hangi kanala geçti 2024-25? Ali Ece hangi kanalda çıkıyor? Ali Ece hangi kanala geçti 2024-25? Nihat Kahveci hangi kanalda çıkıyor? Nihat Kahveci hangi kanala geçti 2024-25? Galatasaray Şampiyonlar Ligi astroloji tahmini ne? Astrolog Carolyne Faulkner'in Galatasaray tahmini ne? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 19 Ağustos Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Çankırı yangın söndü mü SON DAKİKA? E devlet ücretli mi olacak? Edevlet sorgulamaları paralı mı olacak? Engin Baytar hangi kanalda çıkıyor? Engin Baytar hangi kanala geçti 2024-25? Batuhan Karadeniz hangi kanalda çıkıyor? Batuhan Karadeniz hangi kanala geçti 2024-25?
title