Son dakika haber! BOLU DAĞI'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! BOLU DAĞI'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberine göre BOLU Dağı'nda, 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

BOLU Dağı'nda, 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında TEM yolu Bolu Dağı geçişi 2'nci viyadük üzerinde meydana geldi. Bayram tatili dönüş yoğunluğunun yaşandığı İstanbul istikametinde sol şeritte 6 otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, ekiplerce hastaneye kaldırıldı. Bölgede kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı. Araç kuyruğu, otoyolun Abant kavşağı mevkisine kadar uzandı. Ekiplerin, kaza yapan otomobilleri yoldan kaldırmasının ardından ulaşım normale döndü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title