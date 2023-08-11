Bolu Dağı'nda Yoğun Sis Ulaşımı Etkiliyor
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İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis, ulaşımı yavaşlatıyor. Bakacak mevkisinde görüş mesafesi 30 metreye düştü. Sürücüler dinlenme tesislerinde bekliyor.
İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oldu.
Türkiye'nin en önemli güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan sis ulaşımı yavaşlatıyor.
Yoğun sis nedeniyle Bakacak mevkisinde görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye düştü.
Güzergahı kullanan bazı sürücüler bölgede yer alan dinlenme tesislerinde konaklayarak sisin etkisini kaybetmesini bekliyor.