Bolu Dağı'nda Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü, sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis ulaşımı yavaşlattı. Rampaların ve virajların bulunduğu yol güzergahı üzerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Bolu Dağı'nın Karanlıkdere ve Seymenler mevkiindeki yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı.