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Bolu Dağı'nda Yoğun Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi 25 Metreye Düştü

Bolu Dağı'nda Yoğun Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi 25 Metreye Düştü
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Bolu Dağı'nın D-100 kara yolundaki yoğun sis nedeniyle sürücüler, görüş mesafesinin yaklaşık 25 metreye düşmesi nedeniyle düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı.

1)BOLU DAĞI'NDA YOĞUN SİS

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 25 metreye düştü, sürücüler düşük hızda ilerledi.D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 25 metreye kadar düştü. Sürücüler, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde, rampalı ve virajlı yollarda, sis nedeniyle düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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