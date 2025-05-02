Bolu Dağı'nda Yoğun Sis, Görüş Mesafesini 30 Metreye Düşürdü
Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı, görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye düştü.
BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye düşerken, sürücüler ise yavaş ilerledi.
Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde, sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Bolu Dağı'nın Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sürücüler, rampalı ve virajlı yollarda, sis nedeniyle yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel