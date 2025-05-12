Bolu Dağı'nda Yoğun Sis, Görüş Mesafesini 25 Metreye Düşürdü
Bolu Dağı'nın D-100 kara yolunda sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı. Sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 25 metreye düştü.
BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 25 metreye düştü, sürücüler düşük hızda ilerledi.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 25 metreye kadar düştü. Sürücüler, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde, rampalı ve virajlı yollarda, sis nedeniyle düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel