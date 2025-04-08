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Bolu Dağı'nda Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü

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Bolu Dağı'ndaki D-100 kara yolunda etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Ayrıca gece saatlerinde etkisi hissedilen kar yağışı sonrasında yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.

Bolu Dağı'nda yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi 20 metreye düştü

BOLU - D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye kadar düştü. Ayrıca gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Bolu'nun yükseklerinde gece saatlerinde kar yağışı başladı. TEM'in Bolu geçişi ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkisini yitirdi. Yoğun sisin etkili olduğu D-100'ün Bolu Dağı kesimi ve Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye kadar düştü. Öte yandan gece saatlerinde etkili olan kar sebebiyle yeşil alanlarda kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - Güncel
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