Bolu Dağı'nda Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü

Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor: Görüş mesafesi 20 metre

BOLU - Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde yoğun sis ve sağanak sebebiyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Bolu'da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde sağanak ve yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 kara yolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.