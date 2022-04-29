Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor
AA - Zafer Göder - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Yoğun sis nedeniyle sürücüler araçlarının flaşörlerini açarak seyrediyor. Karayolları ekipleri, sis lambaları ve ışıklı tabelalarla sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.
Bölgede görev yapan trafik ekipleri ise sürücülere, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları yönünde ikazda bulunuyor.
AA / Zafer Göder - Güncel