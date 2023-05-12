BOLU DAĞI'NDA YOĞUN SİS ETKİLİ OLDU

BOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin 30 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

BOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin 30 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Bolu Dağı'nın D-100 karayolu geçişinin Karanlıkdere ve Seymenler mevkiinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Yol güzergahları üzerindeki sis lambaları yakılarak görüş mesafesi açılmaya çalışılırken etkili olan sis sürücüleri de olumsuz etkiledi. Bolu Dağı'nı kullanan sürücüler sis nedeniyle yavaş ilerlemek zorunda kaldı.