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BOLU DAĞI'NDA YOĞUN SİS

Güncel Haberler

BOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

BOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Bolu Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkiinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Bolu Dağı'nın D-100 karayolu geçişindeki virajlı ve rampalı yollarda yoğun sisin de etkili olmasıyla birlikte sürücüler kontrollü ve yavaş ilerlemek zorunda kaldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Toros Dağları Bolu Güncel Haberler

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