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Bolu Dağı'nda yoğun sis

Bolu Dağı'nda yoğun sis

Güncel Haberler

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişindeki virajlı ve rampalı yollarda yoğun sisin etkili olmasıyla, sürücüler kontrollü ve yavaş ilerlemek zorunda kaldı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mutlu Yuca - Güncel

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