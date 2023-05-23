Bolu Dağı'nda yoğun sis

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişindeki virajlı ve rampalı yollarda yoğun sisin etkili olmasıyla, sürücüler kontrollü ve yavaş ilerlemek zorunda kaldı.