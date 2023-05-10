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Bolu Dağı'nda yoğun sis

Bolu Dağı'nda yoğun sis

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100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde etkili olan sis görüş mesafesini azaltıyor.

D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde etkili olan sis görüş mesafesini azaltıyor.

Kara yolunun Düzce geçişindeki Bakacak, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Heyelan ve Sarıçökek mevkileri ile Bolu kesimi Elmalık ile Abant Kavşağı'nda görüş mesafesi 25 metreye kadar düşüyor.

Güzergahta denetimlerini sürdüren karayolları ve polis ekipleri, sürücülere aşırı hız ve yakın takip yapmamaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel

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