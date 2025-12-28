Haberler

Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan yoğun kar yağışı yolları olumsuz etkiliyor. Karayolları ekipleri, yolun açık kalması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken, sürücülerden kış lastiği kullanmaları istendi.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar sürüyor.

Kar yağışı, kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkisini gösteriyor.

Üç gündür aralıklarla yağan karın kalınlığı bölgede yer yer 30 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Trafik polisleri, Bolu Dağı güzergahını kullanacak sürücülerden araçlarına kış lastiği takmadan yola çıkmamalarını ve takoz ile çekme halatı bulundurmalarını istedi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi

Özel'in iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

KIZILELMA'dan dünya havacılık tarihinde bir ilk

KIZILELMA'dan bir ilk daha! Dünya havacılık tarihine geçti
Yüzyılın Konut Projesi'nde kritik tarih yarın! İşte ilk kuranın çekileceği şehir

Nefesler tutuldu! Milyonların beklediği adım yarın atılıyor
Vucic'ten Türkiye'ye haddini aşan suçlama

Türkiye'ye haddini aşan suçlama! Skandal ifadeler kullandı
Erdoğan talimatı verdi! AK Parti'den Terörsüz Türkiye hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Strateji kökten değişiyor
KIZILELMA'dan dünya havacılık tarihinde bir ilk

KIZILELMA'dan bir ilk daha! Dünya havacılık tarihine geçti
İstanbul'da otel odasına baskın! Yatağın altından kalaşnikof çıktı

Polisten otel odasına baskın! Yatağın altından neler çıktı neler
Yola döşenen mayınlar patladı! Otomobildeki 9 kişi feci şekilde can verdi

Araç geçerken yoldaki mayın patladı, 9 kişi feci şekilde can verdi