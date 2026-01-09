Haberler

Bolu Dağı'nda sis ve hafif kar yağışı

Güncelleme:
Bolu Dağı geçişinde gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte, kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Sis nedeniyle görüş mesafesi ise 30 metreye kadar düştü. Ulaşımda aksamalar yaşanmazken, Karayolları ekipleri tuzlama çalışmaları yaptı.

BOLU Dağı geçişinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Sis nedeniyle de görüş mesafesi, yaklaşık 30 metreye düştü.

Ankara ile İstanbul arasındaki önemli geçiş güzergahı Bolu Dağı'nda gece saatlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı yaklaşık 10 santime ulaştı. Sabah saatlerinde aralıklarla hafif kar yağışı etkili olurken, sis nedeniyle de görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Bolu Dağı geçişinde ulaşımda aksamalar yaşanmazken, Karayolları ekipleri gizli buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
