Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

BOLU Dağı geçişinde aralıksız süren kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı geçişinde, dün öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı aralıksız devam ediyor. Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan yoğun kar ve tipi ulaşımı aksattı. Kar kalınlığının yarım metreyi aştığı bölgede Karayolları ekipleri, Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolunda yolu açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. (DHA

Haber-Kamera: Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,(DHA