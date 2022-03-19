Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı sürüyor
AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı etkili oluyor.
BOLU (AA) - D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı etkili oluyor.
Kar yağışı Yumrukaya, Abant kavşağı, Elmalık, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde etkisini sürdürüyor.
Bölgede ulaşımda aksama yaşanmazken Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor.
Karayolları ekiplerinin çalışması sırasında trafik polisleri, Elmalık mevkisinde zaman zaman ağır tonajlı araçları bekletiyor. Çalışmanın ardından araçlar yollarına devam ediyor.
Öte yandan kar yağışı, kent merkezinde de aralıklarla devam ediyor.