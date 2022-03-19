Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı sürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı sürüyor

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
 - Güncelleme:
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı sürüyor

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

BOLU (AA) - D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Kar yağışı Yumrukaya, Abant kavşağı, Elmalık, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde etkisini sürdürüyor.

Bölgede ulaşımda aksama yaşanmazken Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor.

Karayolları ekiplerinin çalışması sırasında trafik polisleri, Elmalık mevkisinde zaman zaman ağır tonajlı araçları bekletiyor. Çalışmanın ardından araçlar yollarına devam ediyor.

Öte yandan kar yağışı, kent merkezinde de aralıklarla devam ediyor.

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı sürüyor

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı sürüyor

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı sürüyor

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Toros Dağları, Abant, Bolu, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title