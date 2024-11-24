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Bolu Dağı'nda Yoğun Kar Nedeniyle Araç Geçişleri Durduruldu

Bolu Dağı'nda Yoğun Kar Nedeniyle Araç Geçişleri Durduruldu
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle araç geçişlerine izin verilmiyor. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Geçidin kapanması sonucu araçlar alternatif güzergahlarla yönlendiriliyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle araç geçişlerine izin verilmiyor.

Karayolları ekiplerinin, dünden bu yana yağışın etkili olduğu Bolu Dağı'ndan geçen kara yolundaki kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Polis ekipleri, geçidin rampa kısımlarında meydana gelen kazalar ve bazı araçların yolda kalması nedeniyle kara yolunu çift yönlü ulaşıma kapattı.

Bolu yönünden gelen araçlar Abant Kavşağı'ndan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametine yönlendiriliyor.

Kara yolunun Bolu Dağı Ankara yönü ise Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinden itibaren dubalarla çevrildi.

Ekiplerin yoldaki çalışmalarını tamamlamasının ardından geçişlere tekrar izin verilecek.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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