Bolu Dağı geçişinde yağmur ve sis etkili oldu

Güncelleme:
Bolu Dağı'nın D-100 kara yolunda etkili olan yağmur ve sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü. Sürücüler dikkatli ilerliyor. Hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar iniyor ve yoğun kar bekleniyor.

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde yağmur ve sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinden itibaren aralıklarla yağmur ve sis etkili oldu. Sis nedeniyle yol üzerinde görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, sis nedeniyle araçları ile yavaş ilerledi. Bolu Dağı'nda hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar düşerken, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre bölgede hafta sonu yoğun kar bekleniyor.

