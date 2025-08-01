Bolu Dağı'nda Yağmur ve Sis Etkili Oldu

Bolu Dağı'nda Yağmur ve Sis Etkili Oldu
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Bolu'da hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte D-100 karayolu geçişinde hafif yağmur ve yoğun sis görüldü. Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü bu bölgede sürücüler zorluk yaşadı.

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde hafif yağmur ve sis etkili oldu.

Bolu'da son günlerde etkili olan hava sıcaklıkları yaklaşık 10 derece birden düştü. Sıcaklıkların ani düşüşüyle birlikte Bolu Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde hafif yağmur ve sis etkili oldu. Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Sürücüler rampaların ve virajların bulunduğu Bolu Dağı geçişinde yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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